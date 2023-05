Die Konferenz der Plattform Lernende Systeme

Prof. Dr. Wojciech Samek arbeitet seit Mai 2022 als Professor an der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik der TU Berlin. Parallel dazu leitet er die Abteilung für Künstliche Intelligenz und erklärbare Künstliche Intelligenz am Fraunhofer Heinrich Hertz Institut (HHI) in Berlin. Zwischen 2004 und 2010 studierte Wojciech Samek Informatik an der Humboldt-Universität zu Berlin, der Heriot-Watt University sowie der University of Edinburgh. 2014 erfolgte die Promotion zum Doktor der Informatik an der TU Berlin. Im Laufe seiner akademischen Karriere war Wojciech Samek u.a. Visiting Researcher am NASA Ames Research Center in Kalifornien und Senior Researcher am Berlin Big Data Center. Derzeit wirkt er sowohl in der Redaktion des Fachmagazins Pattern Recognition als auch in der Redaktion der Zeitschrift Transactions on Neural Networks and Learning Systems. Wojciech Samek hat für seine Arbeit bereits mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter den 2020 Pattern Recognition Best Paper Award und den 2022 Digital Signal Processing Best Paper Prize.

Wojciech Samek ist Mitglied der Arbeitsgruppe Technologische Wegbereiter und Data Science der Plattform Lernende Systeme.